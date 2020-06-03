Onyekuru gidebilir

AKŞAM
Yunan basınında yer alan haberlere göre; Olympiakos, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer etmek için Fransız ekibi ile görüşmelere başladı.
BETISLİ SOSO!
Öte yandan İspanyol basınındaki haberlere göre; Feghouli, önümüzdeki sezon Real Betis forması giyebilir. “estadiodeportivo.com” sitesi, Cezayirli yıldızın Betis için harika bir seçenek olacağını yazdı.
MOFFI SAVAŞI
Belçika’dan “voetbalprimeur”un haberine göre; Kortrijk forması giyen 21 yaşındaki Nijeryalı forvet Terem Moffi , G.Saray ve Saint Etienne’nin radarında... Moffi bu sezon ligde 7 maçta 4 gol attı.
EN KRALI BABEL
Hollanda basınında çıkan haberlere göre; G.Saray’ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel’in Amsterdam’da 31 evi ve sağlam bir gayrimenkul portföyü var. Tecrübeli oyuncu, kazandığı paraları emlak sektörüne yatırıyor.
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.
Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
George Floyd'un ölümüne yeşil sahalarda gösterilen tepkiler dünyanın sesi oldu. Bu durum 2018'de Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'i bir kez daha gündeme getirdi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon, Leicester ile sözleşmesi sona eren Mendy ve Sparta Prag'dan ayrılmaya hazırlanan Kanga için harekete geçti.