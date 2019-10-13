Onyekuru dönüyor

AKŞAM

SÜPER Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde alınan olumsuz sonuçların ardından Galatasaray’da Henry Onyekuru’nun eksikliği yeniden tartışmaya açıldı. Nijerya basını, Monaco’da mutsuz olan Henry Onyekuru’nun ocak ayında Galatasaray’a geri döneceğini iddia etti. The Punch sitesinin haberine göre; Henry Onyekuru ara transfer döneminde Galatasaray’a 6 ay kiralanmayı kabul etti. Prensip anlaşmasının sağlandığı iddia edilirken, Nijeryalı futbolcunun yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği bildirildi.

MARİANO-NAGATOMO YOLCU

Galatasaray’ın bu anlaşma için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Onyekuru’ya 6 ay için 750 bin euro verileceği belirtildi. Opsiyon konusunda ise bilgi yok. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 2 kupa kazanan ve 31 maçta 14 gol atan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 4 lig maçında 1 asist kaydetti. Nijeryalı futbolcu toplamda 160 dakika şans buldu. Onun dönüşü sonrasında Mariano ve Nagatomo’yla yollar ayrılacak. Linnes de tekrar kadroya ekleneceği için yabancı kontenjanında kıyım yaşanacak.