Onur Kıvrak futbola geri mi dönüyor? Menajerinden açıklama geldi

Daha önce futbolu bıraktığını açıklayan Trabzonspor’un eski kalecisi ve kaptanı Onur Kıvrak’ın aylar sonra sosyal medyaya giriş yapması ‘futbola geri mi dönüyor?’ sorusunu da akıllara getirdi. Eski file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un eski kalecisi ve kaptanı Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili kulüple yollarını ayırdıktan sonra İzmir'e gitmişti. Onur Kıvrak aylar sonra sosyal medyaya giriş yaptı.

Onur Kıvrak'ın bu hamlesi futbola döneceğine dair iddiaları da ortaya attı.

ONUR KIVRAK FUTBOLA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Onur Kıvrak ve Uğurcan Çakır'ın menajeri Engin Kırkpınar, konuyla ilgili konuştu.

Kırkpınar, "Onur Kıvrak futbola geri dönmeyecek. Kendisi aktif futbol yaşamını noktaladı. Kendisi şu anda İzmir'de ailesi ile birlikte vakit geçiriyor. Uğurcan Çakır da ben de transferle ilgili konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)