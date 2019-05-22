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Onur Kıvrak Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Onur Kıvrak Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Beşiktaş’ın futbol kariyerini sonlandıran Onur Kıvrak’a teklif götürdüğü ortaya çıkarken 31 yaşındaki kaleci, Siyah-Beyazlıların teklifini reddetti.

12 yıl Trabzonspor’da oynadıktan sonra ani bir kararla futbol kariyerine son veren Onur Kıvrak’a Beşiktaş’ın talip olduğu ortaya çıktı.

Spor programı dahi izlemiyor

Kasım ayında Burak Yılmaz’la birlikte kadro dışı bırakıldıktan sonra aktif spor hayatını sonlandıran Onur’a siyah-beyazlı kulübün resmi olarak teklif götürdüğü belirtilirken milli kalecinin bu teklifi reddettiği öğrenildi. Evinde spor programı bile izlemediği gibi futboldan bir hayli soğuyan Onur Kıvrak’a Beşiktaş için çok ısrar edildiği, tecrübeli oyuncunun da bu ilgiden dolayı başkan Fikret Orman’a teşekkür ettiği belirtildi.

Tüm baskılar sonuçsuz

Onur’u futbola döndürmeye çalışan yakınları 31 yaşındaki ‘1’ numarayla uzun uzun konuştukları belirtilirken, menajerinin ‘ Beşiktaş’ın teklifini reddettin, tamam saygı duyuyoruz ama futbolu bu kadar erken bırakma hiç değilse hobi olarak yap. Antalyaspor’a gönderelim seni orada hem tatil yaparsın hem de kalecilikten kopmamış olursun’ dediği öğrenildi. Tüm bu baskıya karşın Onur'un kesin bir dille "Dönmeyeceğim" yanıtını verdiği öğrenildi.

Karius güven vermiyor

Karius’tan beklenen verimi alamayan Beşiktaş’ın, Alman futbolcuyu gözden çıkarıp Onur’a gittiği tahmin ediliyor. Kariyerinde 285 maça çıkan Onur Kıvrak 13 kez milli takım forması giydi.

(Diriliş Postası)

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