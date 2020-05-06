Öneri yok top TFF'de

Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”

AKŞAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, futbolun geleceğine dair bir toplantı gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir hazırladıkları alternatif senaryoların ayrıntılarını paylaştı ve sağlık açısından uygun olup olmadığını sordu. Çeşitli ayrıntılar üzerinde detaylı bir şekilde durulduğu belirtilirken, sezonun tamamlanması için TFF’nin hazırladığı alternatiflerin sakıncaları olup olmadığına bakıldı. Dün yapılan görüşmenin içeriği konusunda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şu açıklamaları yaptı:

ANA GÜNDEMİMİZ PANDEMİ

“Talepleri üzerine, TFF Başkanımız ile bir görüşme yaptık. Bu, pandemi tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının artık seyircisiz olarak oynanmasının da söz konusu olamadığı tarihten sonra kendileriyle yaptığımız ilk görüşme. Görüşmede Federasyon Başkanımız, yaptıkları planlama ile ilgili bilgiler aktardı. Bakanlığımız’ın çalışmaları hakkında ve salgının seyri ile ilgili bilgiler Federasyon Başkanımız’a iletilmiş ve durum değerlendirmesi yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz.

BİLİM KURULU GÖRÜŞ VERECEK

Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. Görüşmemiz, bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleşmiştir. Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuz’un kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyon’a bildirilebilecektir.”

SORULARI YANITLAYACAK

TFF Yönetimi’nin bugün kendi arasında yapacağı görüşmenin ardından Başkan Nihat Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Saat 14.00’te önce gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak olan Özdemir, ardından video konferans yoluyla basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

BENCE OYNANMAZ

TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can’dan önemli mesajlar: “Federasyon ne karar verirse suçlu olacak. Şu anda TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim. Bu iş çok zor, bence ligler oynanmaz. İnanılmaz bir kaos var. Protokolde futbolcular idmanlara özel aracıyla gelsin diyor. Bizim pek çok oyuncumuzun özel aracı yok. Deplasmanlara nasıl gideceğiz!..”