Önder Özen'den Fatih Terim yorumu: Başka bir kulüpte 16. haftada sabır istetmezler

Önder Özen, Galatasaray'ın 3-1 kaybettiği Göztepe maçını beIN Sports ekranlarında yorumladı ve dikkat çeken sözler kullandı.

Önder Özen'in değerlendirmeleri şu şekilde;

"DEFOLU BİR KADRO"

Galatasaray, fizik olarak rakiplerinden geride. Yaşlı bir takım, manevra kabiliyeti eksik. Atletik oyuncusu bulunmayan, defolu bir kadro. Birbirine uygun olmayan orta saha oyuncuları mevcut. 16. haftada sabır demek, bilemiyorum.

"BELKİ ZAMANA İHTİYACI VAR"

Bütün teknik adamların hayatta istemekten asla vazgeçmeyeceği iki mesele vardır, biri sabır, ikincisi transfer. Dünyanın bütün teknik direktörleri, bugün en iyi kulüpte, en prima kulüpte çalışan en iyi teknik direktöre de sorsanız. bunu söylerler. Fatih hoca da söylüyor, gerçekten öyledir belki, zamana ve sabra ihtiyacı vardır. Transfere de ihtiyacı vardır, bu açık.

"FİZİK OLARAK EKSİK"

Galatasaray'ın fizik olarak rakiplerinden geride olduğu, sadece bugünkü rakibinden değil, şampiyonluk için yarıştığı diğer rakiplerden, düşme potasındaki rakiplerden de fizik olarak geride. Yaşlı bir takım, deneyimli doğru ama gerçekten yaşlı, manevra kabiliyeti eksik, atletik oyuncusu bulunmayan, defolu bir kadro. Birbirine uyumlu olmayan orta saha oyuncuları.

"BAŞKA KULÜPTE OLMAZ"

Bu oyunculardan bir kombinasyon yapmak, oyun üretmek belki mümkün ama şu ana kadar olmadı. 16. haftada sabır demek, her teknik adam bunu söylemez. Fatih hocanın tabii ki Galatasaray'da sınırsız kredisi vardır, bunu söyleyebilir ama başka bir kulüpte 16. haftada sabır istetmezler.

"MARIANO ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Belirgin bir oyunu, şablonu yok Galatasaray'ın. O yüzden Mariano eski oyununda değil. Topla 3. bölgede buluşamıyor Mariano. Çünkü Galatasaray oyunu oraya götüremiyor

"YA DİNAMİK, YA TEKNİK"

Şöyle bir gerçek var, bir şeyi çok iyi yapmak zorundasınız maçları kazanmak için, hangi ligde olduğunuz fark etmiyor. Ya çok dinamik bir takımınız olacka yüksek tempo oynayabilen, fizik kalitesi yüksek bir ekip ya da teknik anlamda çok yeterli bir takımınız olacak.

"SADECE KALİTE YETMEZ"

Galatasaray'ın sezon başı kadrosu itibariyle, teknik anlamda yeterli bir kadrosu yok diyemem. Lemina'lar, Seri'ler, Nzonzi'ler, bunlar teknik olarak yeterli oyuncular. Mariano'lar, Nagatomo'lar, bunlar teknik yeterli. Galatasaray ya topu vermeden oynayacaktı, vermemenin bir yolunu bulacaktı, kendisi hızlanamıyorsa, topu hızlandıracaktı ve çok hızlı top yapacaktı, baş döndürücü, topu gol noktasına getirecekti ve içeri atıp, 1-0'dan sonrası daha kolay olacaktı. Bunun için sadece kalite yetmez, iyi bir plan da gerekir, iyi bir saha pratiği de gerekir. Bu olmadığı gibi haftalar ilerledikçe Galatasaray'ın defoları çıktı.

"UYGUN OYUNCULAR OLMALI"

Şampiyonlar Ligi'nde istatistikler geldi. Real, PSG, Brugge. Real Madrid'in koşmadan da kazanacağı maçlar var, PSG'nin de ama hepsi Galatasaray'dan fazla koşmuş. Hoca mücadelenin altını çiziyor, herkes çiziyor. Bu doğrudur, bu olmadan olmaz ama bunu yapabilmek için buna uygun oyunculardan kurulu olmak lazım.

"EN BAŞINDAN HATALAR VAR"

En başından hatalar var, kadro, transfer, plan. Bu olmadı. Bunu bütün Galatasaraylılar kabul edecektir. Galatasaraylı taraftarlara soruyorum, iyi midir bu transferler, çok iyi bir takım kuruldu mu? Cevap gelecek büyük ihtimalle, hayır, iyi bir takım kurulmadı, Galatasaray taraftarları çok daha iyisini gördü.

"TOPUN RİTMİ DE GÖTÜREBİLİR"

İki tane birinci sınıf pas, kontra atak takımı olmayan Galatasaray'a kontra atak golü attırabilirdi. Topun ritmi de sizi kaleye çabuk götürebilir.