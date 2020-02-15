Önder Özen: Diaby ve N'Koudou'nun Beşiktaş'a direkt katkısı yok

Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Özen'in açıklamaları...

Başakşehir 1-0 kazandı, 3 puanı aldı. Aslı olan bu mudur? Bizim ligimizde budur? Perşembe Sporting Lizbon maçı var, mazeretleri var. Mert'in kalitesi, Epureanu'nun kalitesi ve Demba Ba'nın kalitesi. Başakşehir çok mahkum oynamasına rağmen daha fazla atabilirdi. Beşiktaş çok fazla gol için teşebbüste bulundu ama net bir fırsat bulamadı. Sezon başından beri böyle sorunu var.

Başakşehir, Beşiktaş'ı yarışın dışına attı. Artık Başakşehir'in yarışta diğer rakipleri var.

ATİBA ÇOK KAYBI YAPTI

Beşiktaş'ın bugün en çok Gökhan Gönül'e ihtiyaç duyduğu gündü. Oyuna tempo katabilirdi, topu kalenin önüne getirebilirdi. Lens aksadı, doğaldır. Uzun süre sonra sağ bek oynadı, olmadı. Atiba da çok fazla top kaybı yaptı. Belki de Türkiye'de en fazla top kaybı yaptığı maçı yaşadı.

Sergen Yalçın'ın da işi kolay değil. Tıpkı Abdullah Avcı'nın da olmadığı gibi. Bu kadro topu hücuma getirmedi ve kale önünde bitirmede sıkıntıları var.

Burak Yılmaz'ın topu içeri atmada sıkıntı yok ama bu sezon durum açık. 22 haftada 8 golü var, 4'ü penaltıdan. Oyun akarken birinci santrforun 4 golü var. Umut Nayir'in de 2 ya da 3 golü var.

BAŞKA YERLERDE İYİ OLABİLİRLER

Topu getirmede durum ne? N'Koudou ve Diaby geçmişleriyle, geldikleri kulüplerle çok daha iyisini hayal ettirebilirler. Başka yerde iyi de olabilirler ama 22 haftada N'Koudou ile Diaby'nin direkt katkısı yok. Topu kaleye götürmede işi götüren Atiba ve Gökhan Gönül.

Adem Ljajic kötü bir sezon geçiriyor. Kevin Prince Boateng bu maçtaki performansıyla değerlendirilemez. Takımın da sıkıntıları vardı.

SERGEN YALÇIN'A DESTEK LAZIM

Bu kadro birçok antrenörü başarısız gösterir. Bu kadro başka bir takımla başarılı olabilir ama Beşiktaş formasıyla olmaz. Beşiktaş gibi büyük kulüp bu oyunu kabul etmez. Büyük kulüpler gümbür gümbür oyun ister. Rakibi ezmeni ister. Ya da her hafta sonucu alacaksın. Sergen Yalçın'a hem zaman hem de destek lazım. Çünkü Abdullah Avcı'ya zaman vermediler, destek de olmadılar.