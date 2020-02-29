Önder Özen: Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali zayıf ama en azından kovalar

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu.

"FORMDA OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Beşiktaş çok kritik bir galibiyet aldı. Bu sezon büyük ölçüde, geri düştüğü maçları çevirmeyi başaramamıştı, bunu çevirdi. Burak'ı pozisyona sokamıyordu, büyük ölçüde onu başardı. Burak Yılmaz'ın en azından formsuz olmadığını göstermiş olması önemli, herkes ikna olmuştur.

"40 PUAN KÖTÜ DEĞİL"

Pek pozisyon vermeden maçı bitirdi Beşiktaş. Çok tehdit yoktu. Alanyaspor çok hissettiremedi iç sahayı. Beşiktaş kazandı ve direkt rakibini geçerek puanını 40 yaptı. Kötü müdür? Bu kadar badirenin atlatıldığı bir sezonda kötü değildir.

"LJAJIC MESAJI ALMIŞTIR"

Ljajic kulübedeydi, mesajı almıştır, en azından takımın içinde olmak istiyorsa daha gayretli olması gerektiğini görmüştür.

"ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ ZAYIF"

Yukarıya yakın, fazla mesafesi yok. Şampiyon olma ihtimali zayıf gözüküyor ama en azından kovalama ihtimali var. Haklı bir galibiyet aldı Beşiktaş.

"OYUN İYİYE GİDİYOR"

Elneny, Atiba, Gökhan, Vida, hepsi net fırsat yakalayabildi. Santrfor arkasındaki oyuncular çok yakalayamadı ama diğer oyuncular ürettiler, bu da oyunun iyiye gittiğinin işareti.

"BARİZ HATA YAPMADI"

Gökhan Gönül basit goller yiyoruz derken, Fernandes ile birlikte çıktılar topa, herhalde pozisyon içinde olduğu için söylüyor. Orada söylenmesi gereken bir de, N'Koukou neredesin? Alanyaspor'un beki orta yaparken, Beşiktaş'ın sol açığı nerede? Kendisi topa çıktı, ondan bahsediyordur. Beşiktaş onun dışında çok pozisyon vermedi, Karius da çok bariz hata yapmadı.

"İYİ BİR BEŞİKTAŞ İZLEDİK"

Gökhan Gönül gol pozisyonunda da iyi vuramadı, kaçırdı. Ben Beşiktaş'ın genel hücum performansını da, savunma performansını da fena bulmadım, iyi bir Beşiktaş izledik.

"BUNDAN İYİSİ YOKTUR"

Beşiktaş'ın oyununda ciddi gelişmeler olduğunu görüyorum. Trabzonspor maçı en iyi maçıydı, 23 teşebbüs, dünya gol kaçır, bunu Trabzonspor'a karşı yap, kolay değil. 2-2'lik skor istedikleri gibi olmadı ama Beşiktaş iyi ve güçlü bir oyun ortaya koydu. Bu maçta da deplasmanda Alanya'ya karşı oynanabilecek maksimum oyun, 3 aşağı 5 yukarı budur, daha iyisi yoktur.

"SAĞ BEKLE DE POZİSYON ÖNEMLİ"

Maç öncesinde Gökhan Gönül ile Fernandes'in eşleşmesine dikkat çekmiştik. Beşiktaş'ın sağ bekiyle de pozisyon yakalaması, bunu deplasmanda yapması önemli. Gökhan Gönül de bunları yapar. Burak Yılmaz'ın karşı karşıya affetmeyeceğini biliriz. Metin Tekin de yüksek toplara çok iyi çıkardı, büyük maçlarda iyi goller attı.

"2 GÜN DİNLENME OLACAK"

Johnson vardı Fenerbahçe'de, maç performanslarında inanılmazdı, sırılsıklam olana kadar bırakmazdı. Appiah maçta uçardı, 2 günde dinlenemiyordu. Maksimum eforla oynayan oyunculara 2 gün dinlenme olacak. Çalışmadan bu performans gelemez.

"BÜTÇE DÜŞMEK ZORUNDA"

Beşiktaş'ta yarın ne olacak çalışması başlamıştır. 35 milyon euroluk bir payroll var TFF tarafından belirlenen, bütçe de düşmek zorunda. Elneny bugün var, yarın yok.

"BÜYÜK TAKIMDA KALİTE ÖNEMLİ"

Boyd'un bir gayreti var, bir çaba içinde olduğunu görüyorum, sporcu gayreti önemli. Ankaragücü'nde daha geniş alanlar oluyor ama Beşiktaş'ın da yakaladığı geniş alanlar oluyor. Beşiktaş için de öne geçtikten sonra alanlar var, onları yeteri kadar ortaya koyamadı, Diaby de, Lens de, N'Koudou da koyamadı. Boyd hayalet değil ama büyük takımlarda kalite önemli. O kalite net mi, ona cevap alamadık.

"BEŞİKTAŞ'IN İLK GOLÜ SÜPER"

Beşiktaş'ın attığı ilk gol, süper gol. Dar alan işleri. Maç öncesinde Cisse ile Burak'ı konuşmuştuk, Burak'ın bir tane böyle pozisyonu olmadı demiştik, bir tane ayak içini dayayıp attığı, kafasını koyup attığı gol olmamıştı, bu sefer oldu. Elneny'nin de pası harika.

"FENERBAHÇE MAÇINA GÖRE DAHA PENALTI"

Standart önemli, kurallar konusunda aynı yanlışları yapmayı da değerli bulabiliriz. En azından bakış açımızın net olduğunu gösterir. Fenerbahçe maçında Mustafa Pektemek'in pozisyonuna bakarsak, bu daha penaltı. Ben de Tümer Metin gibi, her ele penaltı verilmesi yanındayım. O atmazsa, imza atıp IFAB'a ben yollayacağım. Bu penaltı, kaleye gidiyor top.