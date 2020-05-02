Önceliğim Fenerbahçe gerisi yalan

AKŞAM
Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Zeljko Obradovic, geleceğiyle ilgili İspanyol basından Marca’ya konuştu. Zeljko Obradovic, “Haziran 2020’ye kadar Fenerbahçe’nin başındayım ve şu anki durumda yaptığım tek şey Fenerbahçe’nin çıkarlarına odaklanmak. Sözleşme konusunda kulübümden kimseyle konuşmadığımı söylemeliyim” ifadelerini kullandı.
HABERLER DOĞRU DEĞİL
Önceliğinin Fenerbahçe’de kalmak olduğunu söyleyen başarılı isim, “Hiçbir kulüpten teklif almadım. Ayrıca, hayatımda bir kulüple sözleşme varken başka bir kulüple konuşmadım. Başka kulüplerle ilgili çıkan haberler doğru değil. Bunların hepsine yalan haber diyebilirim. Gelecek sezon için açık ve net olmak gerekirse , önceliğim Fenerbahçe Koçu olarak devam etmek” diye konuştu.
MESAJLARI ÇOK KIYMETLİ
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, “Obradovic’in verdiği mesajlar çok kıymetli ve önemliydi. Kulübün Obradovic’in sözlerini ciddi şekilde değerlendirdiğini biliyorum. Önümüzdeki günlerde her şey netleşir ve belli olur” dedi.
30 ARALIK’TA ÖDEME YAPILDI
Yunan sitesi SNDA’da yer alan haberde; koronavirüs nedeniyle F.Bahçe Beko’nun ekonomik durumunun karanlık olduğu dile getirildi. Haberde; basketbolculara en son 30 Aralık’ta bir ödeme yapıldığı da ifade edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatİh Terim, Aslan'in transfer politikasını belirledi. Yabancı oyunculara gelen iyi tekliflerin değerlendirilmesini tavsiye eden Fatih Hoca, Fernando Muslera'yı ise ‘Demirbaş' listesine yazdı. Hedef yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro oluşturmak.
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