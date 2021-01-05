Önce sat sonra al

AKŞAM

Fenerbahçe, yaz ayına göre harcama limitini yüzde 130 artırma başarısı gösterdi. Sarı-Lacivertliler'in yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da harcama limitlerini yukarı çıkardı. Ancak takımların oluşturduğu maaş bütçeleri oyuncu satmadan transfer yapılmasını zora sokuyor.

Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün başladı. Süper Lig kulüplerinin merakla beklediği harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendi ve resmi siteden duyuruldu. Fenerbahçe yaz ayına göre limitte yüzde 130 arttış gösterdi. Sezon başındaki limiti 177.573.089 TL olan Kanarya bu rakamı 409.898.854 TL’ye çıkardı. Fenerbahçe’nin Banka Birliği ile yaptığı anlaşma, sponsorluk ve oyuncu satışı bu artışın yukarı çıkmasına neden oldu.

5 TAKIM LİMİTİ KORUDU

Göztepe Denizli, Erzurum, Karagümrük ve Hatay ocak ayında limitlerini aynen korudu. Bu beş takımın dışında kalan tüm takımlar limitlerini yukarı çıkardı. Ancak takımların maaş bütçelerine baktığımızda oyuncu satışı yapmadan kulüplerin transfer yapması zor görünüyor. Transfer döneminin bitim tarihi olan 1 Şubat’a kadar kulüplerin önce kadroda düşünmediği oyuncuları elden çıkarması gerekiyor. Bu hamleleri önce yapan kulüpler transferde öne çıkacak.

OCAK AYININ LİDERİ GALATASARAY

Ocak ayında en yüksek limit, 499 milyon 487 bin 545 TL ile Galatasaray’da… Galatasaray’ı 409 milyon 898 bin 854 TL ile Fenerbahçe ve 338 milyon 324 bin 475 TL ile Beşiktaş takip etti. Son şampiyon Medipol Başakşehir’in harcama limiti 279 milyon 588 bin 816 olurken, Trabzonspor’un limiti ise 205 milyon 479 bin 935 TL olarak belirlendi.

