Onazi Denizli'de

Trabzonspor’un sözleşmesini feshettiği Onazi, Ege ekibi ile anlaştı.

AKŞAM

BADOU Ndiaye transferi sonrasında gözden düşen Ogenyi Onazi’nin sözleşmesi dün Trabzonspor tarafından feshedildi... Nijeryalı oyuncu, fesih işlemlerinin ardından bir başka Süper Lig ekibi Denizlispor ile anlaştı... Tecrübeli futbolcu, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı ve ardından Yeşil-Siyahlı formayı sırtına geçirdi. Sosyal medyadan Trabzonspor taraftarına veda eden Onazi, “Bana gösterilen sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim” dedi