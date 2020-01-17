AKŞAM
TÜRK sporuna büyük katkılar sağlayacak Spor Çalıştayı’nın kapanışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuştu. Kasapoğlu, “El ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek bu güçlü tabloyu daha da güçlü hale getireceğiz. Nitelikli, güçlü yarınların rekabet dünyasında ülkemizi temsil edecek gençleri yetiştirmek hepimizin görevi. Bu güzel kardeşlik iklimini daha yukarılara taşımanın gayretini vereceğiz” dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nın ardından yapılan yorumlar ise organizasyonun kesinlikle beklentileri karşıladığı yönünde.
OLUMLU DÖNÜŞLER
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: “Çalıştayın sonuç verebildiğini görmek bizi motive etti. Bu enerjiyi gördüm. Diğer çalıştaylara benzediğini hiç sanmıyorum. Bize olumlu dönüşleri şu anda bile oldu.”
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: “Çalıştayda, spor gündeminde olan çok güzel mevzular konuşuldu. İstediğimiz konuların hepsini dile getirdik.”
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: “Federasyonlar, kulüplerimiz ve sporcularımız adına güzel bir çalışma oldu.”
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: “Çalıştayın, özellikle amatör branşlara yatırım yapan kulüpler ve federasyonlar açısından faydalı olacağını düşünüyorum.”
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