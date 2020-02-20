Ömür döndü

Trabzonspor’un Messi’si Abdülkadir Ömür dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik heyet mutlu.

AKŞAM

SEZON başında AEK ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanan ve yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Bir süredir takımdan ayrı düz koşu yapan genç oyuncunun tamamen iyileştiği ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in şans vermesi halinde oynayabileceği bildirildi. Trabzonspor’un ‘Messi’si olarak tanınan 20 yaşındaki oyuncu bu sezona iyi bir başlangıç yapmış ve oynadığı 6 maçta 1 gol ve 2 asistlik performansıyla, takımına katkıda bulunmuştu. Abdülkadir’in Beşiktaş derbisi öncesi takımla idmana çıkması teknik heyeti mutlu etti. Bordo-Mavililer, yarışın en zor döneminde onun katkısının işleri kolaylaştıracağını düşünüyor.