Ömür döndü

AKŞAM
SEZON başında AEK ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanan ve yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Bir süredir takımdan ayrı düz koşu yapan genç oyuncunun tamamen iyileştiği ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in şans vermesi halinde oynayabileceği bildirildi. Trabzonspor’un ‘Messi’si olarak tanınan 20 yaşındaki oyuncu bu sezona iyi bir başlangıç yapmış ve oynadığı 6 maçta 1 gol ve 2 asistlik performansıyla, takımına katkıda bulunmuştu. Abdülkadir’in Beşiktaş derbisi öncesi takımla idmana çıkması teknik heyeti mutlu etti. Bordo-Mavililer, yarışın en zor döneminde onun katkısının işleri kolaylaştıracağını düşünüyor.
F.BAHÇE’NİN eski futbolcusu Josef’in sosyal medya hesabı hacklendi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “G.Saray, Fatih Hoca’yla şampiyon olacaktır” diye konuştu.
F.Bahçe Başkanı, sezon başından beri rahatsız oldukları konuları basın toplantısında dile getirdi. Her şeye rağmen G.Saray derbisi öncesinde şampiyonluğa inançları olduğunu belirtti.
Başkan Ali Koç, merak edilen o konuya açıklık getirdi: “Konuşulan konu, bizim vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir konuydu. Diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kağıt almamız gerekiyordu, o kâğıdı almıştık.”
TRABZON’UN golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig’de forma giydiği ilk sezonda üç büyüklerin kalesini de boş geçmedi.
Trabzonspor’un Messi’si Abdülkadir Ömür dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik heyet mutlu.
BELÇİKA basını Zulte Waregem’e kiralanan ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Larin’in Beşiktaş’a dönmeyeceğini iddia etti.