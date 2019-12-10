Ömür boyu Messi

AKŞAM

Buna göre Barcelona oyuncunun imaj haklarının tamamını ömür boyu kullanma imkanına kavuşacak. Messi futbol oynamasa da satılan formalarla ve diğer isim gelirleriyle Katalan ekibine katkı yapmayı sürdürecek. Bu konuda projesini açıklayan Bartomeu, onu transfer etmek isteyen İngiliz ve İtalyan ekipleriyle de dalga geçti, şu ifadeleri kullandı: “Görevim bitmeden Messi’yle ömür boyu sözleşme yapacağım. İtalyan, İngiliz ve diğer ülkelerdeki hayranlarının tek umudu onu yakından görebilmek için, Barcelona’yı ziyaret etmeleri. Messi 1 numaradır ve onu gelecekte daha iyi anlayacağız. Sadece Barça’nın değil, dünya futbolunun da tarihini değiştirdi.”