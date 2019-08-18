Ömer Toprak'ın yeni takımı ile çıktığı ilk maçta geçici bilinç kaybı yaşadığı ortaya çıktı

Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre 28. dakikada bir çarpışma yaşayan Ömer, sonrasında 82. dakikaya kadar oyuna devam etti ancak doktor Schnee'nin oyuncunun devam etmesine izin vermesinin doğru olmadığı kaydedildi.
"ÖMER TOPRAK'IN SÖZÜNE SADIK KALDIK"
Teknik direktör Florian Kohfeldt, Ömer'in sakatlığı ile ilgili, "Ömer bir darbe aldı ve sonra problem yaşadı ancak oyuna devam edebileceğini işaret etti ve devam etmek istediğini söyledi. Onun gibi tecrübeli bir oyuncunun sözüne sadık kaldık. Yediğimiz goller için onu suçlamayacağım, kesinlikle iyi durumda değildi. Sakatlığın ardından tam olarak hazır durumda değildi." ifadelerini kullandı.
Maçtan sonra hastaneye kaldırılan Ömer Toprak'ın yapılan kontrollerinde bir sorun çıkmaması ise yetkilileri rahatlattı.
Ömer Toprak'ın önümüzdeki hafta idmanlarda kontrollü olarak yer alacağı ve Hoffenheim maçındaki durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.
(Sporx)
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