  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Ağustos 2019 Pazar 10:27
  • |
  • 11 Ağustos 2019 Pazar 10:30

Ömer Toprak, Werder Bremen'e transfer oldu

Ömer Toprak, Werder Bremen'e transfer oldu

Paylaş

Milli oyuncu Ömer Toprak, zorunlu satın alma maddesi olan 1 yıllığına kiralık anlaşmayla Werder Bremen'in yolunu tuttu.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, adı Galatasaray ile de anılan milli oyuncu Ömer Toprak'ı Dortmund'dan kiraladığını açıkladı.

27 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmada 6,4 milyon euro zorunlu satın alma maddesi olduğu da belirtildi.

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Ömer Toprak hızlı bir defans oyuncusu, yıllardır en üst seviyede oynuyor. Bizi seçtiği için mutluyuz. Bize doğrudan katkısı olacak" dedi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Ömer Toprak ise imzanın ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Werder Bremen'in gelişiminden etkilendim ve projesine ikna oldum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da dört sezon Freiburg (68 maç), altı sezon Bayer Leverkusen (203 maç) forması giyen Ömer Toprak, son olarak üç sezondur Borussia Dortmund'da görev yapıyor (51 maç). 30 yaşındaki deneyimli stoper bu süreçte Bundesliga'da 227, Şampiyonlar Ligi'nde ise 41 maça çıktı. A Milli Takım formasını 27 kez sırtına geçiren Ömer'in Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.86'lık boyuyla dikkat çeken Ömer, pas ve hava topu performansıyla öne çıkıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması: Her şey olabilir

title

Beşiktaş'ta kaleci transferi için gaza basıldı

title

Beşiktaş'tan Emre Kılınç için Sivasspor'a yeni teklif

Galatasaraylılara Müjde! Falcao Transferini Bitirmek İçin Fransa´ya Gitti...

SPOR GÜNDEMİ

Monchi haber gönderdi! 'Gelin görüşelim'
Monchi haber gönderdi! 'Gelin görüşelim'

Monchi haber gönderdi! 'Gelin görüşelim'

Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.

Ön protokol yapıldı! Artık gelmemesi imkansız...
Ön protokol yapıldı! Artık gelmemesi imkansız...

Ön protokol yapıldı! Artık gelmemesi imkansız...

Kanarya, Sırp sol bek ile yaptığı ön protokole, “Kim anlaşmadan vazgeçerse 500 bin euro tazminat öder” maddesi koydu. Sportif Direktör Comolli, Roma ile pazarlığı sürdürüyor.

Fred teklifi kabul etti
Fred teklifi kabul etti

Fred teklifi kabul etti

İngiliz basını, Manchester United’ın Brezilyalı ön liberosu Fred’in, Galatasaray’a 1 yıl kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını yazdı. Kulüpler arasında artık son görüşmeler yapılıyor!..

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması
Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin orta sahadaki 1 numaralı transfer hedefi Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu ve "her şey olabilir" dedi.

Sürpriz golcü Eleke
Sürpriz golcü Eleke

Sürpriz golcü Eleke

Falcao’dan sonra hücum hattına 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın radarına Eleke girdi. Luzern’in Nijeryalı forveti için menajeri, “Masada teklifler var. Bunlardan biri de G.Saray’ın” dedi.

Fenerbahçe dört koldan golcü arıyor! İşte hedefteki isimler...
Fenerbahçe dört koldan golcü arıyor! İşte hedefteki isimler...

Fenerbahçe dört koldan golcü arıyor! İşte hedefteki isimler...

Ersun Yanal, Muriqi'in performansından memnun olsa da şampiyonluk yarışında elinin güçlü olmasını istiyor. Yönetim bu problemi çözebilmek için temaslara devam ediyor.

'Fenerbahçe'de seve seve oynarım'
'Fenerbahçe'de seve seve oynarım'

'Fenerbahçe'de seve seve oynarım'

Daha önce Süper Lig’e burun kıvıran Durmisi, F.Bahçe’den teklif alınca fikir değiştirdi. Sarı-Lacivertli formayı seve seve giyeceğini söyleyen Danimarkalı sol bek, “Kulübümle anlaşın, görüşelim” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.