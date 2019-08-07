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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:05
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10

Ömer Toprak iki kulübün kıskacına girdi

Ömer Toprak iki kulübün kıskacına girdi

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Werder Bremen, Sassuolo'nun da istediği Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Ömer Toprak için teklif yapmaya karar verdi.

Werder Bremen, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak'ı listesine aldı.

Alman basınından Kicker'da yer alan habere göre; Werder Bremen, Sassuolo'nun da istediği savunma oyuncusu için Borussia Dortmund'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde; Borussia Dortmund'un 5 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği belirtildi.

İtalya basını ise Sassuolo'nun teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin, Ömer Toprak'ı Juventus'a satılan Merih Demiral'ın yerine düşündüğünü ve ısrarla kadrosunda görmek istediğini duyurdu.

Bayer Leverkusen'den 2017 yılında 12 milyon euroya Dortmund'a transfer olan 29 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 14 maçta oynadı ve 740 dakika sahada kaldı

(Sporx)

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