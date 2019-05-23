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  3. Ömer Şişmanoğlu eşyalarını toplayarak Malatya'dan ayrıldı

Ömer Şişmanoğlu eşyalarını toplayarak Malatya'dan ayrıldı

Ömer Şişmanoğlu eşyalarını toplayarak Malatya'dan ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor’da sözleşmesi sona eren 11 futbolcudan birisi olan golcü Ömer Şişmanoğlu eşyalarını toplayarak Malatya’dan ayrıldı.

Bu sezon başında Göztepe’den 1 yıllığına bedelsiz olarak alınan 30 yaşındaki golcü oyuncu eski sakatlığının nüksetmesinden dolayı gerekli verimi sağlayamamıştı. Genelde müsabakalara kulübeden dahil olan Ömer Şişmanoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli golcü bu maçlarda rakip fileleri 6 kez sarsarken, özellikle müsait durumda kaçırdığı net gollük pozisyonlarla da taraftarın eleştirisini almıştı. Şişmanoğlu, taraftarın bu eleştirine Beşiktaş’a attığı gol sonrası kulaklarını kapatarak yanıt vermiş, daha sonra hareketinin geneli kapsamadığını, birkaç taraftara olduğunu söyleyerek özür dilemek zorunda kalmıştı.

Bu arada sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sona eren isimlerden yeni sözleşme yapılması düşünülmeyen futbolcuların da yavaş yavaş netleşmeye başladığı öğrenildi.

Buna göre Malatya yönetiminin Murat Yıldırım, Pereira, Guilherme, Fabıan Farnolle, Adem Büyük, Murat Akça, Erkan Kaş ve Aboubakar Kamara ile sözleşme yenilemeyeceği öne sürülüyor.

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