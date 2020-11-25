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aksam.com.tr
  • 25 Kasım 2020 Çarşamba 07:32
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Ömer Faruk Beyaz'ın performansı tatmin etmedi

Ömer Faruk Beyaz'ın performansı tatmin etmedi

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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Sivas Belediyespor maçında beklenen performansı veremedi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Sivas Belediyespor karşısında beklenen performansa imza atamadı.

Son zamanlarda sarı-lacivertli ekiple imzalayacağı sözleşme konusunda sık sık gündeme gelen 17 yaşındaki oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu.

İlk yarıda tutuk bir görüntü sergileyen ve fazla pas hatası yapan Ömer Faruk, ikinci yarıda yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.

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