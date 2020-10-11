Ömer Faruk Beyaz sözleşme uzatmaya yanaşmıyor

Bu sezon Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda yaz transfer dönemine damga vurmuştu. Samatta, Perotti, Lemos ve Sosa gibi birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli takımda, hemen hemen her mevki için alternatifli bir kadro oluşturuldu. Öte yandan iç transferde de yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'ye, beklediği haber ise bir türlü gelmedi...
SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNE YANAŞMADI
Sarı-lacivertlilerin gelecek adına büyük umut beslediği genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, sözleşme uzatma teklifine yanaşmadı. Kulüple mukavelesinin son senesini yaşayan potansiyelli genç yıldıza, Avrupa'dan tekliflerin olduğu ifade edildi.
YETENEKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
29 Ağustos 2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Sezon başında sarı-lacivertlilerin A takımına yükselen ve on numara pozisyonunda oynayan orta saha oyuncusu, yetenekleriyle dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'de taraftarın büyük beklentisi bulunan ve geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Ömer Faruk Beyaz konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde kaptanlık pazubandı da takan 17'lik yıldız adayından kötü haber geldi. İşte detaylar...
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