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aksam.com.tr
  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 15:16
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  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 15:16

Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun ellerinde yükseliyor

Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun ellerinde yükseliyor

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Fenerbahçe'de geleceğin yıldız adaylarından biri olarak görülen Ömer Faruk Beyaz'a, başkan Ali Koç'tan sonra kaptan Emre Belözoğlu'ndan da tam destek. Emre, 16 yaşındaki futbolcunun -deyim yerindeyse- üzerine titriyor.

16 yaşındaki genç futbolcu 2018 yılında Fenerbahçe altyapısında yetişip geçen süre içinde A Takıma kadar yükselme başarısı göstermişti. Oyun kurucu olarak görev yapan Ömer’i takımın geleceği olarak gören Emre, salgın sürecinde bu futbolcuyu sürekli olarak arayıp, çalışma programı hakkında tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmiyor.

“FORMANIN KIYMETİNİ BİL, DİSİPLİNİ ELDEN BIRAKMA, PROFESYONEL GİBİ YAŞA”

Ayrıca yaptığı konuşmalarla da Sarı-Lacivertli formanın ağırlığını genç yıldız adayına anlatan Emre’nin, “Bu formanın kıymetini bil. Fenerbahçe çok ayrıcalıklı ve çok büyük bir camia. Daha çok gençsin. Önünde bu takıma hizmet etmek için uzun yılların var. Ancak disiplini elden bırakma. Tam bir profesyonel gibi yaşa. A Takım’a girip bu takımın önemli bir parçası olmanı umut ediyorum. Bu camianın senden beklentileri büyük ve sana olan inancı tam” dediği öğrenildi.

(Fanatik)

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