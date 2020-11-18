Eyvah kaçıyor! Fenerbahçe'de 2. Merih vakası

Fenerbahçe'yle mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz’a Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04 kulüpleri talip oldu. İki dev, temaslarına şimdiden başladı.
Fenerbahçe'nin ise ikinci bir Merih Demiral vakası yaşamamak adına önlemlerini alması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söylemişti.
"ÇOK DEĞER VERİYORUZ"
Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.
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