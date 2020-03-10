Ömer Erdoğan'ın o sözleri Karagümrük'e galibiyeti getirdi

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Erzurum’da oynanan müsabakada Fatih Karagümrük, BB Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti. İlk yarının son dakikasında bulduğu gol ile devreyi 1-0 önde kapatan ev sahibi takım, 78, 80 ve 83. dakikalarda yediği gollerde müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Fatih Karagümrükspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan değerlendirmesinde, “Maçın değerlendirmesini yapmam gerekiyorsa ilk yarıda sahada olmayan bir takım vardı, mücadele anlamında. Devre arasında futbolcularla yaptığımız görüşmede gerçek kimliğimizin bu olmadığını, ilk yarıyı kafamızdan silmemiz gerektiğini belirttim. Oyunculara ‘ikinci yarı gerçek karakterinizi sergileyin yenilsek de bütün sorumluluğu ben alacağım’ dedim. İkinci yarı aslanlar gibi mücadele ettiler, güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Artık öbür maçlara bakacağız. Bugün galibiyet sevincini kutlayacağız. Yarın ilk yarının bize yakışmayan futbolunun analizini yapıp daha iyi futbol, mücadeleyle sezon sonu hedeflediğimiz yerlere ulaşırız” diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile "Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yı çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir" dedi.
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