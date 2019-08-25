Ömer Bayram Kayserispor'a yakın

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ömer Bayram, adım adım Kayserispor'a yaklaşıyor.

AKŞAM

Yeni Malatyaspor Ömer Bayram’ın transferi için G.Saray’a 300 bin euroluk teklif yaptı. Sarı-Kırmızılılar ise 500 bin euro istedi. Ömer Bayram’ın da 800 bin euro maaş talebi oldu. Pazarlıklar çok yakında sonuçlanabilir.