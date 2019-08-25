Ömer Bayram Kayserispor'a yakın

AKŞAM
Yeni Malatyaspor Ömer Bayram’ın transferi için G.Saray’a 300 bin euroluk teklif yaptı. Sarı-Kırmızılılar ise 500 bin euro istedi. Ömer Bayram’ın da 800 bin euro maaş talebi oldu. Pazarlıklar çok yakında sonuçlanabilir.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.
Göztepe maçında Vodafone Park Stadı’nın hibrit çimlerinde meydana gelen bozulma, bütün oyuncuları rahatsız etti.
Zanka'nın yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.
TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da ilk 11’leri…
Beşiktaş'ta yönetimin Ricardo Quaresma dışında takımdan başka isimleri de göndermeye hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.
Kartal'da 2019 yılında skora en fazla katkı sağlayan isim Adem Ljajic oldu.