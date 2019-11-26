Ömer Bayram: Bunu hak etmedik
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Club Brugge takımı ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ömer Bayram, açıklamalarda bulundu.
Ömer Bayram’ın açıklamaları şu şekilde;
''İstediğimiz gibi başladık. Sonuca bakarsak elimize hiçbir şey geçmedi. 3 puanı hak ediyorduk olmadı. Bu seviyede 90+2'de gol yememeliydi, önümüzde lig ve kupa var ona odaklanacağız. Bizde de tedirginlik vardı, sonlara doğru risk almamak için geriye kaçtık. Çok üzgünüz, bunu hak etmedik. 3 gün sonra yine maçımız var.''