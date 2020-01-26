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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 21:36
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 21:36

Ömer Ali Şahiner: Skoru erken bulmaları dağılmamıza neden oldu

Ömer Ali Şahiner: Skoru erken bulmaları dağılmamıza neden oldu

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Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Ömer Ali Şahiner açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Ömer Ali Şahiner açıklamalarda bulundu.

Kötü oynadıklarını kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, "Maçın başında planımız 15 dakikayı 0-0 geçip, topu da rakibe vererek, ilk baskıyı kırmaktı. İlk yarıda yediğimzi 2 gol, planlarımızda olmayan, hiç düşünmediğimiz skor oldu. Hem defansta, hem hücumda istediklerimizi yapamadık. Açıkçası bugün kötüydük, skoru erken bulmaları da dağılmamıza neden oldu. Rakibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takım uyumu konusunda bir sorunları olmadığını belirten Ömer Ali, "2 yeni arkadaşımız var, onun dışında uzun süredir beraber oynayan, birbirini tanıyan bir ekip var. Bir an önce bugünü unutmamız gerekiyor. Rakiplerimizle oynayacağımız kritik haftalara giriyoruz, bu an önce bu mağlubiyeti unutmamız gerekiyor" dedi.

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