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28 Mayıs 2019 Salı 15:26 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:27

Ömer Ali Şahiner: Futbolumuzun sıkıntı yabancı sınırı değil

Ömer Ali Şahiner: Futbolumuzun sıkıntı yabancı sınırı değil

A Milli Takım'a davet edilen Ömer Ali Şahiner'in basın toplantısındaki yabancı sınırı sözleri dikkat çekti.

A Milli Takım'a davet edilen Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Milli takıma çağrılmasını yorumlayan Ömer Ali, "Milli Takıma gelmem geç olabilir ama ben burada çuvaldızı kendime batırıyorum. Performansa göre seçim yapılıyor. Herkese şans geleceği benim üstümden de görülebilir. Umudumu hiç kaybetmemiştim. Şenol Güneş'e de çok teşekkür ederim" dedi

Yabancı sınırlamasını değerlendiren Konyasporlu futbolcu, "Yılda 45 maç oynuyorum. Yabancı sınırı beni etkilemiyor, diğer arkadaşlarımı da etkileyeceğini zannetmiyorum. Gelen oyuncunun kalitesine göre de değişir. Ben yabancılardan çok şey de öğreniyorum. Futbolcumuzda sıkıntı bu değil. Pasaport değil yetenek oynar" açıklamasına yer verdi.

"Burada çok iyi ortam var. Kafamda soru işaretleri vardı ama tamamen kalktı. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki burada bir aile ortamı var. Başarının sırrı birlikteliktir. Fransa'nın öne çıkan oyuncularını konuşmadık. Kendi oyuncularımızla ilgili konuştuk. Bence bu daha önemli. Konya'da doğup büyümüş biri olarak, bunu ben de hayal edemezdim. Çok farklı bir atmosfer olacak. İnşallah o gün sahada olurum" sözlerini kullandı.

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