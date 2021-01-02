Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında açıklama geldi

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan ve tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada Doktor Vedat Kaya oyuncunun son durumuyla ilgili şunları söyledi:
'Cerrahi müdahale yılbaşı gecesi başladı. Saat 5'e doğru bitti. Sonrasında gerekli medikal tedaviye başladık. Bugün de ilk gördüğümüzde planladığımız ve bilgilendirdiğimiz şekilde bir müdahalede bulunduk. Görsel rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var ama bunlar değişebilir. Şu ana kadarki tüm gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak sol gözde artış var. Sağ gözde de toparlanma var.'
Galatasaray İkinci Başkanı Abddurahim Albayrak da hastane önünde açıklama yaptı. Albayrak "Yılbaşına hastanede Omar'ın başında girdik. Kulübümüz adına Liv Hospital'e teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız aradı; kendilerini doktor beyle görüştürdüm. Çok geniş bilgiler aldı sayın Bakanım. Kendileri yakından ilgileniyor, olayı yakından takip ediyor. Omar servise çıktı. Sağlık durumuyla ilgili doktor bey açıklama yaptı. Kulübüm, şahsım ve camiam adına bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
2020'yi zirvede tamamlayan Aslan, bugün Antalya'yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmeyi planlıyor.
Kanarya'nın Teknik Direktörü Erol Bulut'un raporunun masaya yatırılacağı zirvede takımdan gönderilecek isimler belirlenecek. Transferde ise stoper ve forvet hattına yapılacak takviye için adaylar belirlenecek.
Fenerbahçe'nin Max Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi tartışılmıştı, detaylara ulaşıldı. Sarı-lacivertliler, karşılıklı anlaşma yoluna gittiği Alman oyuncuya 3 milyon 750 bin Euro, menajer ve avukatlara da 750 bin Euro olmak üzere toplam 4.5 milyon Euro (41 milyon TL) ödeme yaptı. Kruse'ye ödenen bedel 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP açıklaması yapılmadı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 mağlup etti.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Gaziantep FK'nın Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynadıkları maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısına katılan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme yönelik sert eleştiride bulundu.
Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı