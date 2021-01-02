Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında açıklama geldi

Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan ve tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Doktor Vedat Kaya oyuncunun son durumuyla ilgili şunları söyledi:

'Cerrahi müdahale yılbaşı gecesi başladı. Saat 5'e doğru bitti. Sonrasında gerekli medikal tedaviye başladık. Bugün de ilk gördüğümüzde planladığımız ve bilgilendirdiğimiz şekilde bir müdahalede bulunduk. Görsel rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var ama bunlar değişebilir. Şu ana kadarki tüm gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak sol gözde artış var. Sağ gözde de toparlanma var.'

Galatasaray İkinci Başkanı Abddurahim Albayrak da hastane önünde açıklama yaptı. Albayrak "Yılbaşına hastanede Omar'ın başında girdik. Kulübümüz adına Liv Hospital'e teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız aradı; kendilerini doktor beyle görüştürdüm. Çok geniş bilgiler aldı sayın Bakanım. Kendileri yakından ilgileniyor, olayı yakından takip ediyor. Omar servise çıktı. Sağlık durumuyla ilgili doktor bey açıklama yaptı. Kulübüm, şahsım ve camiam adına bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.