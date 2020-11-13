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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 20:17
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Omar Elabdellaoui'den korona açıklaması: İyiyim

Omar Elabdellaoui'den korona açıklaması: İyiyim

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AA

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın Norveçli savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Omar Elabdellaoui, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çoğunuzun da bildiği gibi Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteriyorum ama genel anlamda iyiyim. İyi dilekler ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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