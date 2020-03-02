Olympique Lyon'a derbide galibiyeti Dembele getirdi

Fransa'da haftanın derbi maçında Lyon, ezeki rakibi Saint-Etienne'i 2-0 yenmeyi başardı.

Fransa Ligue 1 27. hafta mücadelesinde Olympique Lyon, derbi mücadelesinde St. Etienne'i konuk etti.

Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lyon 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmada Lyon'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 90+6. dakikada penaltıdan olmak üzere Moussa Dembele kaydetti. Dembele bu golleriyle gol krallığında MBappe ve Ben Yedder'in arkasından 16 golle 3. sıraya yükseldi.

Bu sonucun ardından Lyon 40 puana çıktı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Saint-Etienne ise 29 puanda kalarak bu hafta da düşme potasından kurtulamadı.