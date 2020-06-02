  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 20:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Olympique Lyon, Ekambi'nin bonservisini aldı

Olympique Lyon, Ekambi'nin bonservisini aldı

Paylaş

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, ocak ayında Villareal'den kiraladığı Karl Toko Ekambi'nin bonservisini alarak renklerine bağladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun 11,5 milyon avroluk satın alma maddesinin kullanıldığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmaya göre 4 milyon avroya kadar ek ödeme maddelerinin olduğu ve bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 15'inin Villareal'e verileceği belirtildi.

Olası bir transferin 15 Eylül 2020 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde transfer ücretinin yarısının İspanyol ekibe gideceği bildirildi.

Bu sezon Lyon'da 12 maçta forma giyen Ekambi, 2 gol attı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Tek tabanca Kruse: Fenerbahçe'de Max Kruse krizi!

title

Kartal, United'ın stoperini gözüne kestirdi

title

Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi...
Fenerbahçe'de Max Kruse krizi...

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi...

Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı halde ağrılarını bahane edip çalışmalara katılmayan Max Kruse Fenerbahçe'nin antrenmanlarını sürdürdüğü Riva'da adeta tek tabanca takılıyor... Yıldız futbolcunun bu tavrı da yönetimi düşündürüyor.

NBA efsanesi hayatını kaybetti
NBA efsanesi hayatını kaybetti

NBA efsanesi hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı
Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı

Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı

Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.

Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı
Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı

Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında
Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında

Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında

Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Adolfo Gaich için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Gaich için bir çok kulüp de devrede.

Kartal, United'ın stoperini gözüne kestirdi
Kartal, United'ın stoperini gözüne kestirdi

Kartal, United'ın stoperini gözüne kestirdi

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği Axel Tuanzebe transferinde sürpriz gelişme... Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların Premier Lig devine yapacağı teklifi açıkladı.

Dört büyüklerde bek'lenen kriz
Dört büyüklerde bek'lenen kriz

Dört büyüklerde bek'lenen kriz

Fenerbahçe ve Beşiktaş hem sağ hem sol bek bulmaya mecbur. Galatasaray sağ, Trabzonspor da sol bek problemlerini çözmüş değil. 4 büyüklerin aynı mevkilere oyuncu aramaları, doğal olarak fiyatları yükseltecek ve transfer zorlaşacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.