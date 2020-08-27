  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:29
  • |
  • Son Güncelleme:

Olympiakos'un Garry Rodrigues transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi

Olympiakos'un Garry Rodrigues transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi

Paylaş

Sporx

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer oluyor. Yunan basını, Kırmızı-Beyazlıların başarılı futbolcunun transferinde sona geldiğini yazdı.

Olympiakos, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki Cape Verdeli kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Yunanistan'dan SporTime'ın haberine göre; Olympiakos, Garry Rodrigues ile transfer konusunda anlaşmaya çok yakın ancak transferin Garry Rodrigues dışında iki farklı noktasının daha olduğu vurgulandı.

MAAŞI OLYMPIAKOS İÇİN ÇOK YÜKSEK

Rodrigues, toplamdaki 4 milyon euroluk maaşının 2'sini Al Ittihad'dan 2'sini ise Fenerbahçe'den alıyor. Fenerbahçe'nin ödediği 2 milyon euro'luk kısmın bile Olympiakos için çok olduğu ve Olympiakos'un Arap kulübü ile de anlaşma zemini arıyor.

"FENERBAHÇE DE İKNA EDİLMELİ"

Olympiakos'un Al Ittihad ile anlaşma zemini yakalasa dahi bu transferde Fenerbahçe'nin de ikna edilmesi gerektiği bilgisi verildi.

Garry Rodrigues, Süper Lig kariyerinde çıktığı 87 maçta 17 gol atıp 19 asist yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek! 'Şike kumpası' davasında karar
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek! 'Şike kumpası' davasında karar

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek! 'Şike kumpası' davasında karar

Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor
Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor

Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor

Nwakaeme'den F.Bahçe sorusuna beklenmedik cevap
Nwakaeme'den F.Bahçe sorusuna beklenmedik cevap

Nwakaeme'den F.Bahçe sorusuna beklenmedik cevap

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Vedat, Götze'yi getirecek
Vedat, Götze'yi getirecek

Vedat, Götze'yi getirecek

Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.

Babası isyan etti: Oğluma yanlış yaptılar
Babası isyan etti: Oğluma yanlış yaptılar

Babası isyan etti: Oğluma yanlış yaptılar

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”

Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü
Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü

Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü

Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.

Adem Ljajic kesin gidici
Adem Ljajic kesin gidici

Adem Ljajic kesin gidici

Suudi Arabistan basını Al Nasr kulübünün, Beşiktaşlı Adem Ljajic'in transferi konusunda Siyah-Beyazlı kulüple anlaştığını duyurdu.

Transferde sona gelindi! F.Bahçe'de ayrılık
Transferde sona gelindi! F.Bahçe'de ayrılık

Transferde sona gelindi! F.Bahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer oluyor. Yunan basını, Kırmızı-Beyazlıların başarılı futbolcunun transferinde sona geldiğini yazdı.

Fener'den Cimbom'a: Bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız
Fener'den Cimbom'a: Bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız

Fener'den Cimbom'a: Bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız

Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anketin sonuçlanmasının ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.