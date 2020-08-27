Olympiakos'un Garry Rodrigues transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi

Olympiakos, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki Cape Verdeli kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
Yunanistan'dan SporTime'ın haberine göre; Olympiakos, Garry Rodrigues ile transfer konusunda anlaşmaya çok yakın ancak transferin Garry Rodrigues dışında iki farklı noktasının daha olduğu vurgulandı.
MAAŞI OLYMPIAKOS İÇİN ÇOK YÜKSEK
Rodrigues, toplamdaki 4 milyon euroluk maaşının 2'sini Al Ittihad'dan 2'sini ise Fenerbahçe'den alıyor. Fenerbahçe'nin ödediği 2 milyon euro'luk kısmın bile Olympiakos için çok olduğu ve Olympiakos'un Arap kulübü ile de anlaşma zemini arıyor.
"FENERBAHÇE DE İKNA EDİLMELİ"
Olympiakos'un Al Ittihad ile anlaşma zemini yakalasa dahi bu transferde Fenerbahçe'nin de ikna edilmesi gerektiği bilgisi verildi.
Garry Rodrigues, Süper Lig kariyerinde çıktığı 87 maçta 17 gol atıp 19 asist yaptı.
Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”
Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.
Suudi Arabistan basını Al Nasr kulübünün, Beşiktaşlı Adem Ljajic'in transferi konusunda Siyah-Beyazlı kulüple anlaştığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer oluyor. Yunan basını, Kırmızı-Beyazlıların başarılı futbolcunun transferinde sona geldiğini yazdı.
Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anketin sonuçlanmasının ardından Galatasaray'a göndermede bulundu.