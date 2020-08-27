Olympiakos'un Garry Rodrigues transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi

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Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer oluyor. Yunan basını, Kırmızı-Beyazlıların başarılı futbolcunun transferinde sona geldiğini yazdı.

Olympiakos, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki Cape Verdeli kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.



Yunanistan'dan SporTime'ın haberine göre; Olympiakos, Garry Rodrigues ile transfer konusunda anlaşmaya çok yakın ancak transferin Garry Rodrigues dışında iki farklı noktasının daha olduğu vurgulandı.

MAAŞI OLYMPIAKOS İÇİN ÇOK YÜKSEK

Rodrigues, toplamdaki 4 milyon euroluk maaşının 2'sini Al Ittihad'dan 2'sini ise Fenerbahçe'den alıyor. Fenerbahçe'nin ödediği 2 milyon euro'luk kısmın bile Olympiakos için çok olduğu ve Olympiakos'un Arap kulübü ile de anlaşma zemini arıyor.

"FENERBAHÇE DE İKNA EDİLMELİ"

Olympiakos'un Al Ittihad ile anlaşma zemini yakalasa dahi bu transferde Fenerbahçe'nin de ikna edilmesi gerektiği bilgisi verildi.

Garry Rodrigues, Süper Lig kariyerinde çıktığı 87 maçta 17 gol atıp 19 asist yaptı.