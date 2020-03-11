Olympiakos'ta futbolcular, teknik kadro ve yönetim kuruluna yapılan koronavirüs testi sonuçları temiz çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir süredir gündemin ilk sırasında olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması! Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması! Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan ve birçok kupa kazanan milli oyuncu Arda Turan, çok özel açıklamalarda bulundu.

Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık Teknik direktör Mesut Bakkal, gündeme bomba gibi düşen itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam, kariyerini anlattığı 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' adlı kitabında Galatasaray'dan teşvik pimi aldığını itiraf etti ve olayın detaylarını anlattı.

Beşiktaş'ta Koronavirüs alarmı! Beşiktaş'ta Koronavirüs alarmı! Beşiktaş'ta önceki teknik direktör Abdullah Avcı'yla başlayıp; Umut Nayir, Ruiz, Elneny ve Ljajic'le devam eden soğuk algınlığı salgını, son olarak Caner Erkin'i vurdu. Tecrübeli sol bek, 2 gündür idmana çıkamadı. Kulüp, tedbir olarak tesislere misafir girişini yasakladı.

77 akraba hakem 77 akraba hakem Liglerde 43 tane üst klasman, 86 tane üst klasman yardımcısı, 154 tane klasman, 305 klasman yardımcı hakem görev alıyor. Toplam 588 hakemden 77'sinin daha önce bu mesleği yapanlarla yakın akrabalık ilişkisi var.

Fenerbahçe'de büyük temizlik! Fenerbahçe'de büyük temizlik! Sarı-Lacivertliler'de kaptan Emre futbolu bırakacak... Sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici, Isla ve Falatte ile yollar ayrılacak. Tolgay, Alper, Mevlüt ve Zajc topun ağzında. Kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey'e de yeni takım bulunacak.