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  • Olympiakos'ta futbolcular, teknik kadro ve yönetim kuruluna yapılan koronavirüs testi sonuçları temiz çıktı
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 11:20
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 11:20

Olympiakos'ta futbolcular, teknik kadro ve yönetim kuruluna yapılan koronavirüs testi sonuçları temiz çıktı

Olympiakos'ta futbolcular, teknik kadro ve yönetim kuruluna yapılan koronavirüs testi sonuçları temiz çıktı

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Olympiakos; futbolcular, teknik kadro ve yönetim kurulu üyelerine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Olympiakos, Başkan Evangelos Marinakis'te koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulunun teste tabi tutulduğunu ancak sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

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