Olympiakos, Valbuena'dan sonra Martin Skrtel'le de prensip anlaşmasına vardı

Olympiakos'un Fenerbahçe'den tek transferinin Mathieu Valbuena olmadığı, Martin Skrtel ile de yakın temas kurulduğu iddiası ortaya atıldı.

Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Martin Skrtel'e 2 yıllık cazip bir teklif sundu ve prensip anlaşmasına varıldı. Slovak yıldızın, Olympiakos'a sıcak baktığı ve sözlü olarak genel şartlarda anlaşma sağlandığı, önümüzdeki günlerde tarafların tekrar biraraya gelerek kesin görüşmeyi yapacakları ifade edildi.

30 Haziran'da Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Martin Skrtel'e Olympiakos dışında PAOK'tan da teklif olduğu ancak daha cazip teklifi yapanın Olympiakos olduğu da vurgulandı.

2016 yazında Liverpool'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan 34 yaşındaki Slovak stoper, bu sezon 40 resmi maçta sarı lacivertli formayı terletti.

(Sporx)