Olympiakos, Islam Slimani için harekete geçti

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Geçtiğimiz sezon PAOK’un 5 puan gerisinde ligi bitiren ve 2 yıldır şampiyon olamayan Olympiakos olabildiğince kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Daha önce Fenerbahçe’den Valbuena’yı transfer eden Yunan devi, şimdi de Slimani’nin peşine düşerken tecrübeli teknik adam Pedro Martins’in Cezayirli futbolcuyu takımında görmek istediği bildirildi.

Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 15 maçta sadece 1 gol atan Slimani’nin Leiecster teknik direktörü Brendan Rodgers tarafından düşünülmediği öğrenilirken, İngiliz kulübünün İslam Slimani’yi Olympiakos’a göndermeye hazır olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Slimani için 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Fenerbahçe, 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 4,5 milyon Euro maaş vermeyi kabul etmişti.