Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6641
  • 6,3959
  • 252.379
  • 99.735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Olympiakos, Islam Slimani için harekete geçti

Olympiakos, Islam Slimani için harekete geçti

Olympiakos, Islam Slimani için harekete geçti

Yunan devi Olympiakos Islam Slimani için harekete geçti.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon PAOK’un 5 puan gerisinde ligi bitiren ve 2 yıldır şampiyon olamayan Olympiakos olabildiğince kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Daha önce Fenerbahçe’den Valbuena’yı transfer eden Yunan devi, şimdi de Slimani’nin peşine düşerken tecrübeli teknik adam Pedro Martins’in Cezayirli futbolcuyu takımında görmek istediği bildirildi.

Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 15 maçta sadece 1 gol atan Slimani’nin Leiecster teknik direktörü Brendan Rodgers tarafından düşünülmediği öğrenilirken, İngiliz kulübünün İslam Slimani’yi Olympiakos’a göndermeye hazır olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Slimani için 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Fenerbahçe, 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 4,5 milyon Euro maaş vermeyi kabul etmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
<p>Libya’daki barış görüşmelerini baltalayan General Halife Hafter, uğradığı yenilginin ardından Tür

Libya´da Son Durum... Libya´da Neler Oluyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti

Meksika dolu fırtınasına teslim oldu: 1,5 metre kalınlığında tabaka oluştu