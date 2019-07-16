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Olympiakos geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Benzia'ya talip oldu

Olympiakos geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Benzia'ya talip oldu

Geçen sezon Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve kadro dışı kalan Yassine Benzia'ya Olympiakos talip oldu.

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı Yassien Benzai'yı transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'den ayrılan Mathie Valebuena'yı kadrosuna katan, bir süre Martin Skrtel transferi için de görüşen Olympiakos, bu kez Cezayirli Yassine Benzia için görüşmelere başladı.

Fransız basını, Fenerbahçe'de 20 maça çıkan, 2 asist yapan ve daha sonra kadro dışı kalan Yassine Benzia'nın Lille'den ayrılacağını duyurdu. Lille'in takımda tutmayı düşünmediği 24 yaşındaki isme Olympiakos'un talip olduğu duyuruldu.

Piyasa değeri 3 milyon euro olduğu belirtilen Yassine Benzia için Olympiakos'un hem kiralama hem de satın alma opsiyonunu düşündüğü öne sürüldü.

Bu arada Yunan basını, Konstantinos Fortounis'in çapraz bağlarının kopmasının ardından en az altı ay sahalardan uzak kalacağı nedeniyle Olympiakos'un Benzia görüşmelerine başladığını belirtti.

(Sporx)

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