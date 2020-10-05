Olympiakos, Bruma'yı kiraladı

PSV'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa maçını izlerken verdiği tepkiler herkes tarafından çok net şekilde duyuldu. Albayrak'ın Feghouli'ye tepkisi ve Yusuf Erdoğan yorumu ise dikkat çekti.
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'da forma giyen kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe PAOK'un 10 numarası Pelkas'ı transfer etmek için anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Leicester City'nin 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı 1 yıllığına kiraladı. Cezayirli futbolcu sabaha karşı 04:00 sularında İstanbul'a geldi.
Galatasaray Kulübü, 26 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Buna göre Ahmet Çalık, sözleşme sona erdirme tazminatı olarak Sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon 100 bin TL ödeyecek.
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