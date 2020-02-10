Olympiakos, Beşiktaş'tan ayrılan McKissic'i kadrosuna kattı

Olympiakos Basketbol Takımı, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan ABD'li Shaquielle McKissic'i transfer etti.
Olympiakos Kulübü, şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen 29 yaşındaki McKissic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA
“Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Shaq McKissic’in başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşme imzalamasından dolayı ceza alması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kulübümüzün haklarını korumak için hem FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz.”
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