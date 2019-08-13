Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda? Olympiakos Başakşehir maçı saat kaçta?

Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda? sorusu merak edilen konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Olympiakos Başakşehir maçı için geri sayım başladı Sporseverler bugün İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yöneteceği maçı araştırıyor. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı yenmesi gerekiyor. Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor..
OLYMPİAKOS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Olympiakos - Başakşehir maçı Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da, TRT Spor'da canlı yayınlayacak. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.
TUR HESAPLARI
Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı yenmesi gerekiyor.
Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması durumubda, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.
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