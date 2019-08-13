Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda? Olympiakos Başakşehir maçı saat kaçta?

Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda? sorusu sporseverler tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor..

Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda? sorusu merak edilen konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Olympiakos Başakşehir maçı için geri sayım başladı Sporseverler bugün İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yöneteceği maçı araştırıyor. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı yenmesi gerekiyor. Olympiakos Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor..

OLYMPİAKOS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Başakşehir maçı Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da, TRT Spor'da canlı yayınlayacak. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.

TUR HESAPLARI

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı yenmesi gerekiyor.

Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması durumubda, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.