Olympiacos-Medipol Başakşehir CANLI

OLYMPIACOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Vieira, Ponck, Clichy, Attamah, Azubuike, Visca, Robinho, Elia, Crivelli
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. tur eleme maçında, 1-0'ın rövanşında deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya geliyor. Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor...
Le Havre, 4 yıllığına transfer ettiği Umut Meraş'ı resmi olarak duyurdu.
Fernando'nun ayrılığı sonrası 6 numara transferine yoğunlaşan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi; Joao Mario.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini açıkladı.
Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, 2016-17 sezonunda attığı 12 golle takıma lig şampiyonluğunu getiren Kamerunlu yıldızı, 1 numaralı hedef olarak belirledi.
Galatasaray transfer çalışmalarının sürdüğünü açıklarken, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın gündemde olmadığını duyurdu.
İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.