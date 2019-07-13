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'Olsen Fenerbahçe'ye gidebilir'

'Olsen Fenerbahçe'ye gidebilir'

İTALYAN La Gazzetta dello Sport, Roma’nın yeni sezonda düşünmediği file bekçisi Robin Olsen’in Fenerbahçe’ye gidebileceğini öne sürdü. İşte Fenerbahçe’nin son transfer haberleri…

AKŞAM

Geçen yıl 8 milyon euroya alınan yetenekli kalecinin, 5-6 milyon euro civarı bir ücrete ya da kiralık gidebileceği bilgisi okuyucularla paylaşıldı.

KJAER FAZLALIK

ŞEVİLLA Teknik Direktörü Lopetegui’nin stoper listesi doldu taştı. İspanyol basını, F.Bahçe’nin gündeminde olan Simon Kjaer’in de ‘fazlalık’ durumunda olduğunu belirtti. Takımının yeni sezon çalışmalarına da katılan Danimarkalı stoper, geleceği için kritik döneme girdi.

ZAJC’A 9 MiLYON

İSPANYOL ekibi Real Betis, Fenerbahçe’nin Sloven oyun kurucusu Miha Zajc için 9 milyon euroluk teklif hazırladı. Estadio Deportio’da yer alan haberde, Zajc için saldırgan bir oyuncu olduğu ve Fenerbahçe’nin 9 milyon euroya ikna edilebileceği detayı var.

KONOPLYANKA FENER’E AİT

ALMAN basınından Ruhrnachicten, Schalke’nin devam etmeyeceği Yevhen Konoplyanka için “Fenerbahçe’ye ait” şeklinde bir haber yaptı. 3 haftadır söylentiler içinde yer alan 29 yaşındaki kanat forvetin, bu bekleyişteki son zamanları olduğu kaydedildi.

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