Olimpiyatların tarihi belli oluyor

AKŞAM
Bu toplantıda Olimpiyatların yeni tarihi belirlenecek. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Japonya Başbakanı Abe ile IOC arasında bir görüşme yapılmış ve Tokyo 2020’nin 2021’e ertelenmesi kararlaştırılmıştı. Otoriteler olimpiyatların yine önümüzdeki yıl Temmuz-Ağustos arasında yapılabileceğini öngörüyor.
Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye yatırıldığı eşi Işıl Reçber tarafından açıklandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.
Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlarını adeta hayal kırıklığına uğrattı. Koronavirüs salgınından dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de 20 yıl sonra kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi.
Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois hakkında konuştu.
Futbolcular, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla harekete geçen birçok futbolcu, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Twitter hesaplarından efsane futbolcularını açıkladı.