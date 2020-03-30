  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 08:00
  • |
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 08:38

Olimpiyatlar 23 Temmuz 2021'de

Olimpiyatlar 23 Temmuz 2021'de

Paylaş

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 arasında yapılacak.

AKŞAM

Tokyo 2020 Olimpiyatları geçtiğimiz hafta koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti… Yeni tarih için Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Japon organizatörler görüşmelerini sürdürüyor... Yapılan toplantılarda son aşamaya gelindi. Tarafl arın üzerinde durduğu tarih ise 23 Temmuz-8 Ağustos 2021... Bu tarih kabul edilirse 23 Temmuz’da olimpiyatların açılışı yapılacak ve 8 Ağustos’ta da kapanış olacak. Bu tarihin birkaç gün içinde kamuoyuna resmen duyurulması bekleniyor...

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Federasyonların gözü 5,8 milyar dolarda

title

480 milyon TL maaş ödenecek!

title

Harry Kane için ayrılık vakti

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

480 milyon TL maaş ödenecek!
480 milyon TL maaş ödenecek!

480 milyon TL maaş ödenecek!

Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.

Başka bir delilik!
Başka bir delilik!

Başka bir delilik!

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”

Helal size aslanlar!
Helal size aslanlar!

Helal size aslanlar!

Galatasaraylı Selçuk, Şener ve Ahmet, koronavirüs salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye malzeme, izolasyon ve yatak yardımında bulundu.

F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet
F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet

F.Bahçe'ye Muriqi yerine bedava forvet

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Kosovalı'nın satılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için de hazırlıklar başladı

Trabzonspor'un gözü Boya'da
Trabzonspor'un gözü Boya'da

Trabzonspor'un gözü Boya'da

Ertelenen Süper Lig'in lideri Trabzonspor için dış basından bir transfer iddiası daha geldi.

Beşiktaşlı yıldızlardan büyük fedakarlık
Beşiktaşlı yıldızlardan büyük fedakarlık

Beşiktaşlı yıldızlardan büyük fedakarlık

Korona virüs sebebiyle TFF'den ve taraftardan gelen gelirden de olan Siyah-Beyazlılar'ın imdadına, futbolcular yetişti! Burak, Gökhan ve Atiba'nın takım arkadaşlarıyla da konuşup; Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki alacaklarından vazgeçerek personel ödemelerinin önünü açtığı ortaya çıktı.

Trabzonsporlu Sörloth karar aşamasında
Trabzonsporlu Sörloth karar aşamasında

Trabzonsporlu Sörloth karar aşamasında

Kariyerinin en iyi dönemini Trabzonspor'da geçiren Alexander Sörloth, Avrupa devlerini peşine taktı. Transferin gözdelerinden biri olan Norveçli yıldızı, sezon sonunda çok zorlu bir karar süreci bekliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.