Olimpiyatlar 23 Temmuz 2021'de

AKŞAM
Tokyo 2020 Olimpiyatları geçtiğimiz hafta koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti… Yeni tarih için Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Japon organizatörler görüşmelerini sürdürüyor... Yapılan toplantılarda son aşamaya gelindi. Tarafl arın üzerinde durduğu tarih ise 23 Temmuz-8 Ağustos 2021... Bu tarih kabul edilirse 23 Temmuz’da olimpiyatların açılışı yapılacak ve 8 Ağustos’ta da kapanış olacak. Bu tarihin birkaç gün içinde kamuoyuna resmen duyurulması bekleniyor...
Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”
Galatasaraylı Selçuk, Şener ve Ahmet, koronavirüs salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye malzeme, izolasyon ve yatak yardımında bulundu.
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Kosovalı'nın satılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için de hazırlıklar başladı
Ertelenen Süper Lig'in lideri Trabzonspor için dış basından bir transfer iddiası daha geldi.
Korona virüs sebebiyle TFF'den ve taraftardan gelen gelirden de olan Siyah-Beyazlılar'ın imdadına, futbolcular yetişti! Burak, Gökhan ve Atiba'nın takım arkadaşlarıyla da konuşup; Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki alacaklarından vazgeçerek personel ödemelerinin önünü açtığı ortaya çıktı.
Kariyerinin en iyi dönemini Trabzonspor'da geçiren Alexander Sörloth, Avrupa devlerini peşine taktı. Transferin gözdelerinden biri olan Norveçli yıldızı, sezon sonunda çok zorlu bir karar süreci bekliyor.