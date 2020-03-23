Olimpiyat şampiyonu eski yüzücü Cameron van der Burgh: 2 haftadır koronavirüsle mücadele ediyorum

Twitter hesabından açıklama yapan 31 yaşındaki Van der Burgh, "14 gündür koronavirüs ile mücadele ediyorum." şeklinde görüş belirtti.
Genç ve sürekli spor yapan bir insan olduğunu hatırlatan Van der Burgh, sağlıklı olmasına rağmen virüsü ağır yaşadığını kaydetti.
2012 Londra Olimpiyatları 100 metre kurbağalamada altın madalya kazanan eski yüzücü şunları aktardı:
"En şiddetli semptom olan aşırı ateşin hafiflemesine rağmen, hala ciddi bir yorgunluk ve atlatamadığım şiddetli öksürük ile mücadele etmeye devam ediyorum. Eğer ufak bir yürüyüş yaparsam saatlerce bitkin kalıyorum."
Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez konuştu. Albayrak, “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum” dedi.
Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündüz A Spor'da, “Lig oynanmazsa iptal edilir veya olduğu gibi tescil edilir” dedi. Akşam Haber Global'e bağlanıp, “Bana göre oynanmazsa sezon oynanmamış sayılmalı” diye konuştu.
Galatasaray'ın Belçika ekibi Standard Liege'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu. İngiliz ekibinin Demokratik Kongolu stoper için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.
Fenerbahçe yönetimi, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların ücretinde indirim talep edecek. Ayrıca Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışıyor.
John Obi Mikel'in sürpriz ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor'un listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürürken Kanga'nın Galatasaray'da oynayan vatandaşı Mario Lemina'dan Trabzonspor'la ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Lemina'nın olumlu referansıyla birlikte Bordo-Mavililerin transferi bitirme aşamasına geldiği kaydedildi.