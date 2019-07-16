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  3. Olimpiyat şampiyonu boksör trafik kazasında hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu boksör trafik kazasında hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu boksör trafik kazasında hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan 55 yaşındaki eski sporcu Whitaker, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

1984 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ABD'li eski boksör Pernell Whitaker, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ABD Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre 55 yaşındaki Whitaker, Virginia Beach kentindeki bir kavşakta yaşanan kazanın ardından olay yerinde öldü.

Whitaker, erkekler hafif sıklette mücadele ettiği 1982 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanmıştı.

ABD'li boksör, 46 maçta 40 galibiyet aldığı profesyonel kariyerinde ise 4 farklı (hafif, hafif yarı orta, yarı orta, hafif orta) sıklette kemer sahibi olmuştu.  (AA)

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