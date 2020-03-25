Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi 6 milyar Dolar'a mal olacak

Olimpiyatların ev sahibi Japonya'nın erteleme kararı öncesinde ne kadar zarar edeceğini de hesaplandı. Kansai Üniversitesi’nde spor ekonomisi profesörü olan Katsuhiro Miyamoto, Tokyo Oyunları’nın 1 yıllık erteleme planına göre yaklaşık 6 milyar Dolar’a mâl olacağını söyledi.
Tesis bakımına 3.8 milyar Dolar
Japon uzman, spor tesislerinin bakımının ve 2021’e kadar hazırlanmanın toplam 3.8 milyar Dolar masraf çıkaracağını da sözlerine ekledi. Aynı zamanda, Japon ekonomisinde, özellikle yüksek teknoloji, turizm ve hizmet sektörlerindeki eksikliğin 2 milyar Dolar’a ulaşabileceği konuşuluyor. (1 Dolar=6.4 TL)
2020 Olimpiyat Oyunları ev sahipliği için Japonya, Türkiye’yle finale kalmış ve Arjantin’de yapılan oylamadan galip çıkmıştı.
Meşale orada kalacak
Tokyo’da 25 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları da Olimpiyat Oyunları gibi ertelendi. Olimpiyat ateşinin organizasyonlar yapılana kadar ev sahibi ülke Japonya’da kalacağı bildirildi. Ayrıca, olimpiyatların isimlerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olarak kalacağı kaydedildi.
(Fanatik)
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