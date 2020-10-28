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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:47
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Olimpiyat meşalesi gezisine kasım ayında başlıyor

Olimpiyat meşalesi gezisine kasım ayında başlıyor

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AA

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları meşalesinin kasımdan itibaren Japonya genelinde 14 eyalet gezeceği bildirildi.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, olimpiyat meşalesi ilk olarak 7 Kasım’da İşikawa eyaletinde teşhir edilecek.

Meşale,16 Mart’a kadar Mie, Ehime, Oita, Hiroşima, Hokkaido, Osaka, Nara, Gifu, Fukuoka, Niigata, Kochi, Yamaguçi ve İwate eyaletlerini kapsayan 73 ilçe dolaşacak.

Olimpiyat kapsamındaki tesis ve festival lokasyonlarına uğrayacak meşalenin, Tokyo oyunlarına yönelik ülke geneli 859 ilçeyi kapsayan turu ise 25 Mart'ta Fukuşima'dan start alacak.

Bakan Takeda Ryota basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında oyunlara yönelik sinerjinin kaybolduğu eleştirilerine yönelik “Umuyoruz ki meşale, olimpiyat heyecanını güçlendirir.” ifadelerini kullandı.

Meşale, Yunanistan’daki Olympia yerleşkesinde 12 Mart’ta yakılmış, 18 Mart’ta Japonya’ya ulaşmış ve kısa süreyle sergilendiği Miyagi, İwate ve Fukuşima’dan sonra Tokyo’ya getirilmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yaklaşık bir hafta sonra 24 Mart’ta, Tokyo Oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesinin kararlaştırıldığını açıklamıştı.

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