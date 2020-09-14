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  • Olimpik Marsilya, Neymar tarafından ırkçılıkla suçlanan Alvaro Gonzalez'e sahip çıktı
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 22:33
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Olimpik Marsilya, Neymar tarafından ırkçılıkla suçlanan Alvaro Gonzalez'e sahip çıktı

Olimpik Marsilya, Neymar tarafından ırkçılıkla suçlanan Alvaro Gonzalez'e sahip çıktı

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AA

Fransız ekibi Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar tarafından ırkçılıkla suçlanan İspanyol futbolcusu Alvaro Gonzalez'e sahip çıktı.

Olimpik Marsilya'dan yapılan açıklamada, kulübün ırkçılık karşıtlığının sembolü olduğu savunularak, "Alvaro Gonzalez, takım arkadaşlarının da onayladığı üzere, kulübe katıldığından beri günlük davranışlarıyla ırkçı olmadığını göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gonzalez'in telefon numarasının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterilerek, İspanyol futbolcunun ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Neymar ve Gonzalez arasında yaşanan olaya ilişkin yapılacak soruşturmaya her türlü desteğin verileceği kaydedildi.

PSG'nin Olimpik Marsilya ile oynadığı lig maçında Alvaro Gonzalez'e yönelik hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Neymar, Gonzalez'in ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

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