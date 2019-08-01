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  • Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Olimpija NK Malatyaspor maçı saat kaçta?
  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:33
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  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:33

Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Olimpija NK Malatyaspor maçı saat kaçta?

Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda" Olimpija NK Malatyaspor maçı saat kaçta"

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Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı yoğun ilgi görüyor. Ülkemizi Avrupa’da temsil eden takımımız Yeni Malatyaspor Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımına konuk oluyor. Uefa Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kapsamında rövanş karşılaşmasına çıkan Malatyaspor sahadan galip ayrılmak istiyor. Maçı kazanması durumunda bir üst tura atlayacak karşılaşma için taraftarlar ‘Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?’ ‘Olimpija NK Malatyaspor maçı saat kaçta?’ sorularına yanıt arıyor. İşte tüm bu soruların cevabı…

Olimpija NK Malatyaspor maçı saat kaçta? Uefa Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Olimpija Ljubljana takımına konuk olacak temsilcimiz Yeni Malatyaspor karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. İlk maçta 2-2 berabere kalan Malatyaspor maçı kazanması durumunda bir üst tura geçmeye hak kazanacak. Peki, Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Olimpija NK Malatyaspor maçını izlemek isteyenler haberimiz içerisinden yayınlanacağı kanalı öğrenebilirler

OLİMPİJA LJUBLJANA YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

OLİMPİJA LJUBLJANA YENİ MALATYASPOR MAÇI 1 Ağustos Perşembe günü saat 21:00’da TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

İLK MAÇ BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

 

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