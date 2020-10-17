'Old Firm' derbisinde Rangers deplasmanda Celtic'i 2-0 mağlup etti

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Rangers ile Celtic, ligin 11. haftasında karşılaştı.
Celtic Park Stadı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Rangers, Connor Goldson'ın 9. ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Rangers, 29 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Celtic ise 25 puanla ikinci sırada kaldı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ‘Ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır' sözlerini mahkemeye taşımış, tazminat talebinde bulunmuştu. İlk mahkeme davayı kabul etmedi, istinaf başvurusu reddedildi. Yargıtay son noktayı koyarak istinafın başvurusunun reddini doğru olarak değerlendirdi.
Milli takımdaki oda arkadaşı Mensah'ın koronavirüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ateşi 39'a çıkınca oyuncu derhal hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucu Ekuban'ın koronavirüs kapmadığı tespit edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ümraniyespor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan'a kancayı taktı. 20 yaşındaki futbolcu, Florya'da oynanan hazırlık maçında sürati ve adam eksiltme özelliğiyle Terim'in oldukça dikkatini çekti. Denizhan Taşkan için ilk adımı atan Galatasaray teknik heyeti, transferde öncelik sözü aldı.
Son dönemdeki yükselen performansıyla adından söz ettiren Ozan Tufan'ın talipleri artmaya başladı. Fenerbahçe'yle olan sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki futbolcu, EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor.
Galatasaray, sezon başında ilgilendiği ancak transferini bitiremediği Kenan Karaman için devre arasında bir hamle daha yapacak. Oyuncunun Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transferin önünü açıyor.
Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.